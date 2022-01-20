Diyarbakır Havalimanı'nda seferlere yeniden başlandı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da olumsuz hava koşulları nedeniyle dün yapılamayan uçak seferlerine pistin kardan temizlenmesiyle yeniden başlandı.

Kentte 2 gün boyunca etkili olan kar yağışı dün hava ulaşımını da olumsuz etkiledi.

Kar ve tipi nedeniyle dün seferlerin iptal edildiği Diyarbakır Havalimanı'nin pisti temizlendi.

Bugün karşılıklı planlanan İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya uçak seferlerinin yapılacağı bildirildi.



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