YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Diyarbakır
  4. Diyarbakır İl Sağlık Müdürü Tekin 2 çocuğunun Kovid-19 aşısını yaptı

Diyarbakır İl Sağlık Müdürü Tekin 2 çocuğunun Kovid-19 aşısını yaptı

10.09.2021 15:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır İl Sağlık Müdürü Tekin 2 çocuğunun Kovid-19 aşısını yaptı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin, 15 ve 17 yaşındaki çocuklarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarını yaptı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında Diyarbakır'da aşılama çalışmaları devam ediyor.

Sağlık ekipleri tarafından kentin farklı noktalarına kurulan aşı uygulama noktalarında aşı hakkı tanımlanmış vatandaşlara randevusuz şekilde aşı yapılıyor.

İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin de oğulları 17 yaşındaki Yusuf Ziya ve 15 yaşındaki Batuhan'a birinci doz aşılarını yaptı.

Tekin, ülkenin geleceği olan gençlerin eğitimlerine devam edebilmeleri için aşılarını yaptırarak tedbirlere uymalarının büyük önem taşıdığını belirtti.

"Gençlerimize örnek olması ve ailelerimizin bu konuda daha hassas davranmalarını teşvik etmek için oğullarımın aşısını kendim yapmak istedim." diyen Tekin vatandaşları aşı olmaya davet etti.

Diyarbakır İl Sağlık Müdürü Tekin 2 çocuğunun Kovid-19 aşısını yaptı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
2. Dünya Savaşı'ndan kalma bomba bulundu2. Dünya Savaşı'ndan kalma bomba bulundu
PARTNEREvlendilerEvlendiler
Diyarbakır anneleri evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyorDiyarbakır anneleri evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor
Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır

Diyarbakır Namaz Vakitleri 10 Eylül Cuma

İmsak
04:27
Sabah
05:50
Öğle
12:21
İkindi
15:55
Akşam
18:43
Yatsı
20:00

Diyarbakır Nöbetçi Eczaneler10 Eylül Cuma

Uysal Eczanesi
Yenisehir
Sevim Eczanesi
Yenisehir
Doğru Eczanesi
Baglar
Ayşin Eczanesi
Baglar
Gökkuşağı Eczanesi
Kayapinar
Dervişoğlu Eczanesi
Kayapinar
Hilal Eczanesi
Kayapinar
Tümünü Göster
Diyarbakır ECZANELER
Diyarbakır ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Kayserispor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü

Kayserispor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

İttifak Holding Konyaspor, Altay maçının hazırlıklarını sürdürüyor

İttifak Holding Konyaspor, Altay maçının hazırlıklarını sürdürüyor

Sivasspor, Fenerbahçe maçına odaklandı

Sivasspor, Fenerbahçe maçına odaklandı

ŞOK Marketler'den yeni limitsiz ev interneti hizmeti

ŞOK Marketler'den yeni limitsiz ev interneti hizmeti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.