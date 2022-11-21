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Diyarbakır OSB yabancı yatırımcıları ağırlıyor

21.11.2022 14:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'a gelen yabancı iş insanları, kentteki yatırım fırsatlarıyla ilgili bilgi alıyor.

Teşvik uygulamasıyla bedava arsa tahsisi, makine desteği, sigorta primi, enerji ve vergi indirimi sayesinde yerli girişimcilerin gözdesi olan Diyarbakır, son dönemde yatırım fırsatlarını incelemek için yurt dışından gelen iş insanlarını da ağırlamaya başladı.

Son bir ay içerisinde çok sayıda yabancı iş insanı kente geldi. Ziyaretçiler arasında Mısır, Ürdün, Suriye, Filistin, Irak, Cezayir ve Yemen'den gelen sanayiciler de yer aldı.

300 fabrikanın bulunduğu, 12 bin 500 kişinin istihdam edildiği Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) yetkililerle görüşen yabancı misafirler, fabrikalarda da yatırım fırsatlarına ilişkin incelemelerde bulunuyor.

"YABANCI YATIRIMCILAR DA YÖNÜNÜ DİYARBAKIR'A ÇEVİRDİ"

Diyarbakır OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Fidan AA muhabirine, kentin ihracat rakamlarının geçen seneye göre yüzde 60 arttığını belirterek, yabancı yatırımcıların da yönünü kente çevirdiğini söyledi.

"Yurt dışından artık Diyarbakır'a yatırımcılar gelmeye başlıyor. Diyarbakır büyüyor, dünyada tanınıyor." diyen Fidan, kente yatırım yapmak isteyen girişimcilerin ziyaret ederek bilgi aldığını anlattı.

Fidan, OSB'nin bu taleplerle etap etap büyüdüğünü dile getirerek, şimdi 5. etap için yer çalışmasının yapıldığını kaydetti.

"Öncelikli hedefimiz 5. etabı da bitirmek. Yaklaşık 40 yatırımcımız sırada bekliyor. Burayı bitirip yatırımcılarımıza tahsis edip, yatırıma başlamalarını sağlamak istiyoruz." ifadelerini kullanan Fidan, yeni yatırımların ihracat odaklı olacağını vurguladı.

Fidan, başvuran ülkeler ve iş insanlarıyla görüşmelerin sürdüğünü anlatarak, en kısa sürede güzel sonuçlar alınacağına inandıklarını aktardı.

"BURADAKİ FIRSATLARIN FARKINDAYIZ"

Mısır'dan gelen Türk Motmen Ekonomik Planlama Derneği Başkanı Dr. Ahmed Yahya Muhammed Matar, iş adamlarıyla gerçekleştirdikleri ziyaretin amacının yatırım fırsatlarını yerinde görmek ve belki ortaklıklar yapmak olduğunu belirtti.

Kentin lojistik anlamda da iyi bir konumda yer aldığına dikkati çeken Matar, şöyle devam etti:

"Bazı iş adamlarımız gelip burada çalışma yapmak istiyorlar. Özellikle ziraat ve üretim alanında çalışmalar yapılabilir. Biz çalışma yapmak isteriz. Bu konuda bazı fikirler ortaya çıktı. İlerleyen günlerde bunun eserlerini göreceğiz. Buradaki fırsatların farkındayız."

"DİYARBAKIR'DA BİRÇOK YATIRIM ALANI MEVCUT"

Irak'tan iş insanı Wessam Kubays, Diyarbakır'ın huzurlu ve yatırıma müsait bir kent olduğunu gördüklerini söyledi.

Kubays, "Diyarbakır'da birçok yatırım alanı mevcut. Seramik, alüminyum, gıda gibi... Bundan dolayı yatırımcıların gelip burada yatırım yapmalarını istiyoruz. Kentte genç nüfus fazla, bunu da değerlendirmek için kentte çalışmalar gerçekleştirdik. Burada gençlere yönelik bir çalışma yapmak istiyoruz. Diyarbakır'a yatırım yapmanın benim için ayrıca bir avantajı var; Diyarbakır Irak sınırına yakın." diye konuştu.

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Diyarbakır Namaz Vakitleri 22 Kasım Salı

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İkindi
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Akşam
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Diyarbakır Nöbetçi Eczaneler22 Kasım Salı

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