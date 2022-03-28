Diyarbakır OSB'de 15 fabrikada çarklar güneş enerjisiyle dönüyor

DİYARBAKIR (AA) - AHMET KAPLAN - Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) güneş enerjisi santrali kuran 15 fabrikanın çarkı "yeşil enerji"yle dönüyor.

Diyarbakır OSB'de faaliyet yürüten 320 fabrikadan bazıları enerji maliyetini düşürmek için güneş enerjisi santrali (GES) kurmaya başladı. İlki 2016'da kurulan santrallerin sayısı devletin desteğiyle 6 yılda 15'e ulaştı.

Toplam 13,59 megavat gücüne ulaşan santrallerden 3'ü, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK) sağladığı yüzde 65 hibe desteğiyle kuruldu.

Öz sermaye, yatırım teşvik belgesi ya da TKDK desteğiyle "yeşil enerji"yle üretim yapan fabrikalar, kapasitesine göre enerji giderinde yüzde 30 ila yüzde 70 düşüş sağladı.

- "Kurduğumuz GES ile 1 milyon 200 bin lira karımız oldu"

OSB'de mermer fabrikasının sahibi Özgür Barış Karakoç, AA muhabirine, yaklaşık 20 yıldır mermer alanında faaliyet yürüttüklerini, üretimlerinin yaklaşık yüzde 40'ını ihraç ettiklerini söyledi.

Karakoç, iki farklı çatıya 2 bin 240 panel yerleştirdiklerini, güneş enerjisi santrallerinin geçen yıl temmuz ayında faaliyete geçtiğini anlatarak, "Santrali kendi cebimizden yapmış olsaydık 450 bin dolar civarında bir maliyetimiz olacaktı. Yüzde 65'ini devlet hibe etti. Bunun ciddi anlamda bize katkısı oldu. Yüzde 65 hibe ciddi bir rakam." dedi.

"Şu anda fabrikamızda tükettiğimiz enerjinin yüzde 60'ını yeşil enerjiden kullanıyoruz. Yıllık ortalama 2 milyon lira civarında elektrik faturamız geliyor. Bunun yaklaşık 1 milyon 200 bin lirasını yeşil enerjiden karşılıyoruz. Dünyada enerji arzı sıkıntısı yaşanıyor, haliyle bunu ülkemizde de yaşıyoruz. Kurduğumuz GES ile 1 milyon 200 bin lira karımız oldu. Bu para cebimizde kaldı." ifadelerini kullanan Karakoç, ülkedeki tüm sanayicilere güneş enerjisi kullanmalarını tavsiye etti.

Karakoç, "Böyle bir sistem kurduğumuzda dışarıdan alım azalacak. Bunun da sanayicilere, Türkiye'ye yararı olacak." diye konuştu.

- "İki santralde yaklaşık 250 bin dolar devletin katkısı oldu"

Alüminyum fabrikasında mali danışman Zafer Karagöz ise aldıkları yatırım teşvik belgesiyle fabrikada yerli 3,1 megavatlık iki GES kurduklarını söyledi.

İlk santrali yaklaşık 670 bin dolara mal ettiklerini aktaran Karagöz, şöyle devam etti:

"Bunun yüzde 25'ini öz kaynaklarımızla, kalanını da finans kuruluşları ve bankalardan temin ettiğimiz kredilerle sağladık. İkinci santralimizi de yaklaşık 990 bin dolara mal ettik. Bunun da yüzde 10'u öz kaynaklarımızla kalanını da yine banka ve finans kuruluşlarının kredileri ile sağladık. Ayrıca Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın sağlamış olduğu yatırım teşvik belgesinden faydalandık. Bu belgeyle devletimizin sağlamış olduğu imkan yüzde 18'lik KDV bedeli. Her iki santralde yaklaşık 250 bin dolar devletin katkısı oldu. Sanayiciler ya yatırım teşvik belgesi ya da hibe desteklerle bu sistemi kurabilirler."

Aylık faturalarının yaklaşık yüzde 30'luk kısmını ürettikleri enerjiden karşıladıklarını belirten Karagöz, bunun yıllık hesaplandığında hem firmaya hem de ülkeye ciddi katma değer sağladığını kaydetti.

Karagöz, "Aylık ortalama 2 milyon lira faturamız geliyor. Bunun ortalama 600 bin lirasını GES'lerden kullanıyoruz. Böylelikle yıllık ciddi bir tasarruf etmiş oluyoruz. Sanayicilerimizin, yatırımcılarımızın güneş enerjisine yönelmesinin hem ülke hem de yerli sanayinin gelişmesi açısından faydalı olacağını düşünüyoruz. GES kurmayı düşünen tüm sanayicilere öneriyoruz." dedi.

Sistemin kendisini yaklaşık 4 yılda amorti edeceğini anlatan Karagöz, "Ürünün ömrünün 25 yıl olduğunu hesaplarsak firmamız buradan 21 yıl boyunca kar etmiş olacak. İnsanlığın artık bu tür enerjilere yönelmesi lazım. Birey olarak da dünya için bir şey yapmamız lazım. Sanayiciler buradan başlayabilir. Bu yönde adımımızı attık." şeklinde konuştu.

- "Enerjinin yüzde 70'ini güneşten elde edebiliyoruz"

Güneş panelleri üreten şirketin Projeler ve Satışlar Direktörü Müjdat Buluş, yaklaşık 5 yıldır faaliyet gösterdiklerini, el değmeden imal ettikleri ürünleri yurt içine ve Orta Doğu ülkelerine sattıklarını belirtti.

Fabrikalarının iki yerleşkesinin çatısına güneş enerjisi sistemini kurduklarını dile getiren Buluş, bunların birini öz sermayeyle diğerini ise TKDK'nin yüzde 65 hibe desteğiyle gerçekleştirdiklerini aktardı.

Buluş, her iki santralin toplam kurulu gücünün yaklaşık 750 kilovat olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Sistem, enerji maliyeti açısından bize büyük avantaj sağlıyor. Mevcut tarifelerle yıllık 2 milyon lira enerji giderimiz oluyor fakat iki santralimizin yıllık üretimiyle bunun yaklaşık 1 milyon 400 bin lirasını, yüzde 70'ini güneşten karşılıyoruz."

Salgın ve dünyadaki diğer gelişmeler nedeniyle petrol, doğal gaz ve enerji fiyatlarında büyük artış yaşandığına dikkati çeken Buluş, firma olarak güneş enerjisi santrali kurmaktan memnun olduklarını belirtti.

