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Diyarbakır Valisi Su aşure dağıttı

09.08.2022 18:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır Valisi Su aşure dağıttı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, Muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikramında bulundu.

Büyükşehir Belediyesince Sur ilçesindeki tarihi Ulu Cami önünde aşure etkinliği düzenlendi.

Vali Ali İhsan Su ile Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi de kazanlardan doldurdukları aşureleri vatandaşlara ikram etti.

Su, gazetecilere, Muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure dağıttıklarını söyledi.

Vatandaşların Muharrem ayını tebrik eden Su, "Bugünler birlik ve beraberlik duygularımızın zirveye çıktığı özel günlerdir. Muharrem ayı da birlik ve beraberliğimize vesile olan önemli aylardan biridir. Muharrem ayının güzelliklere, iyiliklere ve hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum." diye konuştu.

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