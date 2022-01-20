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Diyarbakır ve Mardin'in tarihi mekanları kar yağışıyla beyaza büründü

20.01.2022 14:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır ve Mardin'in tarihi mekanları kar yağışıyla beyaza büründü

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır ve Mardin'deki tarihi mekanlar, karla kaplandı.

Etkisini 2 gün boyunca sürdüren ve son 49 yılın en yüksek kar yağışını alan kadim kent Diyarbakır'da tarihi mekanlar beyaza büründü.

Mevsimin ilk karının düşmesiyle UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan tarihi Diyarbakır Surları, İçkale Müze Kompleksi ve Ongözlü Köprü gibi tarihi ve kültürel mekanlar, güzelliklerine güzellik kattı.

Mardin'de de etkili olan kar yağışının ardından özellikle tarihi yapılarda benzer manzaralar oluştu.

Mardin Kalesi, medrese, manastır, cami ve kiliseler beyaz örtüyle kaplandı.

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