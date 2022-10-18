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Diyarbakır'a 7 ülkeden gelen 34 iş insanı OSB'deki yatırım fırsatlarını inceledi

18.10.2022 18:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'a 7 ülkeden gelen 34 iş insanı OSB'deki yatırım fırsatlarını inceledi

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'a 7 ülkeden gelen 34 iş insanı, yatırım fırsatlarını incelemek ve detaylı bilgi almak için Organize Sanayi Bölgesi'ni (OSB) ziyaret etti.

Hak Sanayici ve İş Adamları Derneği (HAKSİAD) Genel Başkanı Fikri Karavil tarafından Türkiye'ye davet edilen, Mısır, Ürdün, Suriye, Filistin, Irak, Cezayir ve Yemen'den gelen 34 iş insanı ve sanayicinin bulunduğu heyet, Diyarbakır'a geldi.

OSB'yi ziyaret eden heyet, OSB Müdürü Hamdullah Önen tarafından karşılandı.

Konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıda, OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Fidan ve yönetim kurulu üyeleri ile görüşen iş insanları, OSB'deki yatırım fırsatları ve devletin yatırımcılara sağladığı avantajlarla ilgili bilgi aldı.

OSB Yönetim Kurulu Başkanı Fidan, iş insanlarına kentteki yatırımlar, üretim ve ihracata ilişkin bilgiler verdi.

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