YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Diyarbakır
  4. Diyarbakır’da 1 yılda 47 ton esrar ile 102 milyon kenevir ele geçirildi

Diyarbakır’da 1 yılda 47 ton esrar ile 102 milyon kenevir ele geçirildi

03.01.2024 10:59 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 1 yılda yapılan operasyonlarda 102 milyon 594 bin kök kenevir ile 47 ton 60 kilogram esrar ele geçirildi.

Diyarbakır’da 1 yılda 47 ton esrar ile 102 milyon kenevir ele geçirildi

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca; bölücü terör örgütü ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut deliller ile ortaya koymak, operasyon bölgesi içerisinde saklanan uyuşturucu maddeleri ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek maksadıyla 1 Ocak 2023- 31 Aralık 2023 tarihleri arasında icra edilen operasyonlar başarıyla tamamlanmıştır. Söz konusu operasyonlarda; 102 milyon 594 bin kök kenevir bitkisi, 47 ton 60 kilogram esrar maddesi ele geçirilmiştir. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması maksadıyla operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilecektir” denildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kayseri’de 1 ayda 7.5 kilo uyuşturucu ele geçirildiKayseri’de 1 ayda 7.5 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Kemah'taki bungalovlar turistleri ağırlayacakKemah'taki bungalovlar turistleri ağırlayacak
Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde devrilen tır ulaşımı aksattıAnadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde devrilen tır ulaşımı aksattı
Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır

Diyarbakır Namaz Vakitleri 4 Ocak Perşembe

İmsak
06:01
Sabah
07:28
Öğle
12:29
İkindi
14:58
Akşam
17:19
Yatsı
18:41

Diyarbakır Nöbetçi Eczaneler 4 Ocak Perşembe

Çüngüs eczanesi
Cungus
Zehra eczanesi
Hani
Ninovapark eczanesi
Baglar
Bahar eczanesi
Yenisehir
Amed eczanesi
Dicle
Doğan eczanesi
Baglar
Damla eczanesi
Cinar
Tümünü Göster
Diyarbakır ECZANELER
Diyarbakır ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Kış soğuklarına Columbia ile meydan okuyun! Columbia mont ve polarlar indirime girdi

Kış soğuklarına Columbia ile meydan okuyun! Columbia mont ve polarlar indirime girdi

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Tasarım ödüllü Cosori airfryer Günün Fırsatları kapsamında indirimde

Tasarım ödüllü Cosori airfryer Günün Fırsatları kapsamında indirimde

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.