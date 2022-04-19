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Diyarbakır'da 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

19.04.2022 09:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'da 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da, hakkında 19 yıl 1 ay 13 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından arananların yakalanmasına yönelik başlatılan çalışma kapsamında merkez Sur ilçesinde operasyon düzenlendi. Operasyonda, "birden fazla kişi tarafından gece vakti birlikte yağma" suçundan aranan ve hakkında 19 yıl 1 ay 13 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.G. yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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