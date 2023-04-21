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Diyarbakır'da 2 kişinin öldüğü silahlı saldırıyla ilgili aranan zanlı tutuklandı

21.04.2023 07:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde geçen yıl bir araca düzenlenen, aynı aileden 2 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili yakalanan zanlı tutuklandı.

Diyarbakır'da 2 kişinin öldüğü silahlı saldırıyla ilgili aranan zanlı tutuklandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl ve İlçe Jandarma komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda Bağlar ilçesi Buyuransu Mahallesi mevkisinde 3 Mayıs 2022'de bayram ziyaretinden dönen 5 kişilik ailenin bulunduğu araca düzenlenen, anne Garibe (45) ve kızı Naime Dağ'ın (17) yaşamını yitirdiği, baba Abdurrahman, oğlu Mahir ve kızı Songül Dağ'ın yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili aranan E.H. operasyonla yakalandı.

E.H'nin 3'ü "tasarlayarak adam öldürme", 1'i "kasten adam öldürme", 2'si "hırsızlık ve 1'i "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" olmak üzere 7 suç dosyasından 2020'den bu yana arandığı belirtildi.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen zanlı tutuklandı.

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