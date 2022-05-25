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Diyarbakır'da 3 suçtan 10 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

25.05.2022 13:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'da 3 suçtan 10 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde 3 ayrı suçtan hakkında 10 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik başlatılan çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda yürütülen titiz çalışmalar sonucu, "Bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık", "konut dokunulmazlığını ihlal etme" suçlarından 3 ayrı dosyadan hakkında 10 yıl 6 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.Y. Ergani'de yakalandı.

U.Y, işlemlerin ardından sevk edildiği makamlarca tutuklandı.

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