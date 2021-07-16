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Diyarbakır'da 4 büyüklüğünde deprem

16.07.2021 12:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'da 4 büyüklüğünde deprem

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde saat 11.44'te 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 11.44'de Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 13,80 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

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