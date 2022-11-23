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Diyarbakır'da 46 bronz sikke ve 14 obje ele geçirildi

23.11.2022 13:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde 3 kişi, tarihi eser niteliğindeki 46 bronz sikke ve 14 obje ile yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile ilçe jandarma komutanlığı ekipleri, bazı kişilerin ellerinde bulundurdukları çeşitli eski eserleri 100 bin lira karşılığında satmak için müşteri aradıkları bilgisine ulaştı.

Ekiplerce takibe alınan 3 kişi, Çermik ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda, tarihi eserleri satmaya çalışırken gözaltına alındı.

Şüphelilerin araçlarındaki aramada, 46 bronz sikke ve 14 obje bulundu.

Ele geçirilen tarihi eserler muhafaza altına alınarak, Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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