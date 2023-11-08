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Diyarbakır'da 914 kilogram esrar ve 7 bin 350 kök Hint keneviri ele geçirildi

08.11.2023 10:37 | Son Güncelleme:
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Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

Diyarbakır'da 914 kilogram esrar ve 7 bin 350 kök Hint keneviri ele geçirildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, bölücü terör örgütü ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti gerçekleştirenler arasındaki bağı somut delillerle ortaya koymak, operasyon bölgesinde saklanan uyuşturucu ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek amacıyla ilçenin Karahasan Mahallesi kırsalında "Eren Huzur İlkbahar-Yaz Şehit Jandarma Uzman Çavuş Özkan Bilgiç Operasyonu" düzenlendi.

Operasyonda, 813 kilogram kubar esrar, 101 kilogram toz esrar, 7 bin 350 kök Hint keneviri ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Jandarma ekipleri tarafından 2 şüpheli gözaltına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır Lice uyuşturucu

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