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  4. Diyarbakır'da açan endemik makam çiçekleri ve ters laleler doğaya renk kattı

Diyarbakır'da açan endemik makam çiçekleri ve ters laleler doğaya renk kattı

AA AA
05.04.2024 13:30
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Diyarbakır'ın Ergani ilçesi, baharın gelmesiyle açan endemik makam çiçekleri ve ters lalelerle renklendi.

İlçede 1515 rakımlı Makam Dağı'nda Zülküf Peygamber Türbesi'nin bulunduğu alanda yetişen makam çiçekleri ile 1200 rakımlı Sakız Dağı'nda görülen ve halk arasında "ağlayan gelin" olarak adlandırılan ters laleler, baharın gelmesiyle açtı.

Öte yandan, Ergani Kaymakamlığı, kayalıklar arasında yetişen bu çiçeklerin korunmasını sağlamak amacıyla çalışma yürütüyor.

Bu kapsamda Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü ile jandarma ve polis ekipleri de arazide ve kontrol noktalarında denetim yapıyor.

DKMP Şube Müdürlüğü, bu iki tür çiçeği koparanlara "biyolojik çeşitliliği tahrip etme" suçundan 387 bin 141 lira ile 1 milyon 936 bin lira arasında ceza uygulandığını bildirdi.

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