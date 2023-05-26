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Diyarbakır'da AK Parti milletvekilleri mazbatalarını aldı

26.05.2023 15:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde AK Parti'den Diyarbakır milletvekili seçilen Mehmet Galip Ensarioğlu, Mehmet Sait Yaz ve Suna Kepolu Ataman, mazbatalarını aldı.

Diyarbakır Adliyesi'ne AK Parti İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın ve partililerle gelen Ensarioğlu, Yaz ve Ataman, mazbatalarını İl Seçim Kurulu yetkilisinden aldı.

Adliye çıkışında gazetecilere açıklama yapan Ensarioğlu, pazar günü gerçekleşecek Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunun ardından Ankara'ya gideceklerini söyledi.

Ensarioğlu, şunları kaydetti:

"Arkadaşlarımızla birlikte milletvekilliğimizin Diyarbakır'ımıza, insanımıza hayırlar getirmesini, hayırlı hizmetlere vesile olmasını diliyoruz. İnşallah Diyarbakır'ımızın, ülkemizin sorunlarına dair hep beraber 5 yıl boyunca elimizden gelen her türlü mücadeleyi hep birlikte vereceğiz. İnşallah, hayırlı ve güzel işler yapacağız. Seçimler Diyarbakır'da huzur ve güzellik içinde geçti. En ufak bir hadise, gerginlik yaşanmadan son 40 yılın en huzurlu seçimini geçirdik."

"Yaratılan bütün algıların, sosyal medyadan ve uluslararası güçlerin, farklı çevrelerin manipülasyonunun işe yaramadığını gördük" diyen Ensarioğlu, "Milletin feraseti, sağduyusu her zaman kendi ülkesi ve insanı için en doğru olana karar verir ve bugün bir daha onu göstermiştir bu seçimde. İki gün sonra da yine aynı şeyi hep birlikte inşallah yaşayacağız. Bundan sonra kararı sadece millet verecek, bizim, ülkemiz ve geleceğimiz için. İnşallah bu dönemden sonra daha büyük, daha bağımsız ve daha yeni bir Türkiye ile bütün dünya tanışacak." ifadesini kullandı.

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