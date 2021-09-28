YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Diyarbakır
  4. Diyarbakır'da asansöre binme sırası nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi silahla yaralandı

Diyarbakır'da asansöre binme sırası nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi silahla yaralandı

28.09.2021 18:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'da asansöre binme sırası nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi silahla yaralandı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da asansöre binme sırası nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi silahla yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde M.B. ve ismi öğrenilemeyen komşusu arasında asansöre binme sırası nedeniyle tartışma yaşandı.

Olay yerinden uzaklaşarak iş yerine giden M.B. ile peşinden gelen komşusu yeniden tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu silahla yaralanan M.B. 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı özel bir hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından Dicle Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.

Polis ekiplerince olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanmasına çalışılıyor.

Öte yandan, açılan ateş sonucu seken bir mermi, olay yerinden geçen 17 yaşındaki H.İ'nin tişörtünü sıyırdı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu horoz kendini ‘papağan’ sanıyor: Hiç aşağı inmiyorBu horoz kendini ‘papağan’ sanıyor: Hiç aşağı inmiyor
Esra Erol'da ikinci 'yufkacı' vakası! Canlı yayında karşı karşıya geldilerEsra Erol'da ikinci 'yufkacı' vakası! Canlı yayında karşı karşıya geldiler
Diyarbakır'da silah imalatı ve ticaretine yönelik operasyonda 1 tutuklamaDiyarbakır'da silah imalatı ve ticaretine yönelik operasyonda 1 tutuklama
Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır

Diyarbakır Namaz Vakitleri 28 Eylül Salı

İmsak
04:44
Sabah
06:05
Öğle
12:15
İkindi
15:37
Akşam
18:15
Yatsı
19:30

Diyarbakır Nöbetçi Eczaneler28 Eylül Salı

Kasımoğlu Eczanesi
Sur
Üçkuyu Eczanesi
Yenisehir
Bilge Eczanesi
Baglar
Sibel Eczanesi
Baglar
Elit Eczanesi
Kayapinar
Defne Eczanesi
Kayapinar
Pera Eczanesi
Kayapinar
Tümünü Göster
Diyarbakır ECZANELER
Diyarbakır ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Niğde'de dedesinin kullandığı traktörün altında kalan kız çocuğu öldü

Niğde'de dedesinin kullandığı traktörün altında kalan kız çocuğu öldü

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

İstanbul’daki zincirleme trafik kazasında iki kişi yaralandı

İstanbul’daki zincirleme trafik kazasında iki kişi yaralandı

Traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Trabzonspor'dan, eski başkanlardan Sadri Şener için "geçmiş olsun" mesajı

Trabzonspor'dan, eski başkanlardan Sadri Şener için "geçmiş olsun" mesajı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.