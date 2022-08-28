Diyarbakır'da bahçesinde 120 kök Hint keneviri ele geçirilen zanlı tutuklandı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde evinin bahçesinde 120 kök Hint keneviri ele geçirilen zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçede bir kişinin bahçesinde Hint keneviri ekimi yaptığı bilgisine ulaştı.

Söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, bahçede 120 kök Hint keneviri ele geçirdi, O.Ş'yi gözaltına aldı.

O.Ş, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Ekipler ayrıca şüphe üzerine durdurdukları bir araçta 3 ruhsatsız tabanca ele geçirdi, araçtaki 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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