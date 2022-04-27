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Diyarbakır'da bahis operasyonunda 16 şüpheli gözaltına alındı

27.04.2022 22:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'da bahis operasyonunda 16 şüpheli gözaltına alındı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da gerçekleştirilen bahis operasyonunda 16 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi suçunun önlenmesine yönelik yapılan kapsamlı çalışmalar neticesinde 18 şüpheli tespit edildi.

Eş zamanlı 24 adrese yapılan operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Adreslerde yapılan aramalarda, 20 cep telefonu, 17 sim kart, 1 hafıza kartı, 4 harddisk, laptop ve modem ele geçirildi.

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