Diyarbakır’da barajlarda doluluk oranı normal seviyede

Kentin su ihtiyacını karşılayan barajlardaki doluluk seviyesini Devlet Su İşleri (DSİ) 10. Bölge Müdürlüğü İşletme ve Bakım Şube Müdürü Yaşar Ceylan açıkladı, “Herhangi bir sıkıntımız bulunmamaktadır” dedi.

Yaz aylarında büyük orman yangınlarına sebep olan iklim krizi bugün dünyayı kuraklık ve ortalamanın üzerinde sıcaklıkla karşı karşıya bıraktı. İklim değişikliği, sis ve hava kirliliğine neden olurken kimi barajlarda su seviyesine etki ediyor.

Diyarbakır’ın su ihtiyacını karşılayan önemli barajlarda doluluk oranının normal seviyede olduğunu ve herhangi bir sıkıntı yaşanmadığını belirten Yaşar Ceylan, enerji amacıyla kullanılan barajlarda da su seviyesinin normal olduğunu ifade etti.

Ülke genelinde olduğu gibi bölgemizde de son 2 yıldır kuraklık yaşandığını söyleyen Ceylan, “Şehrimizde dağlık kesimlerdeki barajlarımızda kentimizin ihtiyacını karşılayacak kadar suyumuz mevcut. İnşallah önümüzdeki süreçte gelecek akımlarla birlikte daha iyi duruma geleceğiz. Elimizdeki bütün imkanlarla depoladığımız bütün suyun vatandaşlarımızın istifadesine sunmak suretiyle sulamalarımızı geçmiş yıllarda olduğu gibi 2023’te de yapmaya çalışacağız” dedi.

“2021-2022 yılında yoğun kuraklık yaşadık. Ancak aldığımız önlemlerle vatandaşımızın sulamadan zarar görmemesi yönünde çaba harcadık ve başarılı olduğumuza inanıyoruz” diye konuşan Ceylan, “Mevcut durumdaki kuraklığa ilişkin tedbirlerimizi alıyoruz. Valiliğimiz başkanlığında gerekli çalışmalar yapılmaktadır. Buna bağlı alınması gereken tedbirler görüşülüyor. Bu yönde çalışmalarımız devam ediyor. Önümüzdeki süreçte barajlarımıza gelecek akımlara bağlı olarak da bunu en iyi şekilde vatandaşa sunmaya çalışacağız” ifadelerine yer verdi.

Su yetersizliği ve kuraklığın verim düşüklüğüne sebep olduğunu belirten Ceylan, son olarak şunları kaydetti: “Barajlarımızda depolanan su öncelikle içme suyu amacıyla kullanılıyor. Daha sonra doğal yaşam ihtiyacı olan sulama ve akabinde enerji söz konusudur. Öncelikle biz çiftçilerimizin mağdur olmaması için sulama ihtiyacını gidermeye çalışıyoruz. Enerji alanı ise 3’üncü planımızdadır. Karakaya Barajı’mız bizim yüzde yüz enerji amaçlı barajımızdır. Orada da normal seviyede suyumuz mevcut. Herhangi bir sıkıntımız bulunmamaktadır. Su yetersizliği ve kuraklık maalesef verim düşüklüğüne sebep olmaktadır. Ancak önceki yıllarda almış olduğumuz bunu en aza indirmeye çalıştık.”

