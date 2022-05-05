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Diyarbakır'da bayram ve sonrasında hava destekli trafik denetimi

05.05.2022 15:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'da bayram ve sonrasında hava destekli trafik denetimi

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da Ramazan Bayramı ile sonrasında havadan ve karadan trafik denetimi gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince bayram ve sonrasında trafik yoğunluğunun olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla Diyarbakır-Bingöl, Diyarbakır-Elazığ ve Diyarbakır-Şanlıurfa kara yollarında İçişleri Bakanlığının "Bayramınız Kemerli Olsun" sloganıyla havadan ve karadan trafik denetimi yapıldı.

Kara yollarında trafik güvenliğinin sağlanması, kazaların en aza indirilmesi, can ve mal kayıplarının önüne geçilmesi amacıyla trafik denetimlerine aralıksız devam edilecek.

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