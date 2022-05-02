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Diyarbakır'da bayramlaşma programı düzenlendi

02.05.2022 16:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Münir Karaloğlu: - "Artık vatandaş meselesine sahip çıkmalı. Vatandaş huzurunun, güvenin, mutluluğunu kıymetini bilmeli ve sahiplenmelidir"

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Vali Münir Karaloğlu, merkez Yenişehir ilçesindeki Valilik bahçesinde düzenlenen programda gazetecilere yaptığı açıklamada, Ramazan Bayramı'nın Diyarbakır'da bu sene güzel geçtiğini belirterek, yaşanılan bu güzelliklerin temelinde bölgede ve şehirde sağlanan huzur ve güven ortamının olduğunu söyledi.

Bayramı vatandaşların rahat ve huzurla geçirmesi amacıyla gereken tüm tedbirlerin alındığını ifade eden Karaloğlu, "Bugün her siyasi partiden arkadaşlar var. Her görüşten insan var. Birlikte bayramı kutluyoruz. Diyarbakır'ın buna ihtiyacı var. Bu ortamı muhafaza ve geleceğe aktarma konusunda da her birimizin ayrı ayrı görevi var. Bu sadece benim ya da kamu kurumların görevi değil. Artık vatandaş meselesine sahip çıkmalı. Vatandaş huzurunun, güvenin, mutluluğunu kıymetini bilmeli ve sahiplenmelidir." dedi.

Karaloğlu, Diyarbakır'da vatandaşı rahatsız eden suç gruplarına karşı da çok ciddi mücadele yürütüldüğüne işaret ederek, "Sorun sadece terör değil, vatandaşı rahatsız eden her sorun bizim için önemli. Devlet olarak o sorunun üzerine gitmekle mükellefiz ve gidiyoruz. Diyarbakır'da farklı suç örgütlerine, suç türlerine karşı mücadelemiz var ve bu devam edecek." ifadelerini kullandı.

Vali Karaloğlu, daha sonra programa katılanlarla bayramlaştı.

Programa, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, Dicle Üniversitesi (DÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Mehmet Mehdi Eker, Ebubekir Bal ve Oya Eronat, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın, kaymakamlar, HÜDA PAR İl Başkanı Faruk Dinç, kamu kurumları ve kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

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