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Wanda Nara üstsüz pozunu paylaşınca tepki çekti! Bu fotoğraf gerekli mi?

Icardi ile yaşadığı sorunlarla sık sık gündeme gelen Wanda Nara yine yaptı yapacağını neredeyse çıplak halde verdiği pozunu paylaşan Wanda Nara'ya bu sefer tepki yağdı.

Wanda Nara üstsüz pozunu paylaşınca tepki çekti! Bu fotoğraf gerekli mi?
Kubra Akalın

Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi ile Wanda Nara 10 yıllık evliliklerini sonlandırma kararı alınca ortalık karışmıştı. Uzun süredir aldatma, şiddet, mesaj ifşaları ve kavgalarıyla gündemde olan çiftten Wanda Nara yaptığı açıklamaları, özel hayatı ve paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

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Son olarak Icardi'den habersiz 7 milyon euroyu üzerine geçirdiği konuşulan Wanda Nara sabaha karşı üstsüz yarı çıplak pozunu paylaşınca tepki çekti.

Bir süredir L-Gante ile aşk yaşayan Wanda Nara'nın pozunu görenler "Bu fotoğrafa gerek var mı?", "Çocuklarından utanmalısın", "Bu pozlara ne gerek var" tepkisinde bulundu.

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Öte yandna Wanda Nara kısa süre önce müstehcen olan site OnlyFans'ta hesap açmıştı.

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Wanda Nara
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