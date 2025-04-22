Bir yolcu uçakta yılanların olduğunu söyledi! Herkesi korkunca pilotlar acil iniş yaptı!

Gatwick Havalimanı'ndan Fas'ın Marakeş kentine yapılan uçuş sırasında yılan tişörtü giyen bir yolcu, uçakta yılanların dolaştığını gördüğünü iddia etti ve "Uçakta yılanlar var! İnmemiz gerekiyor!" diye bağırdı.

Korku dolu anlar yaşanan uçağın pilotları, rotayı değiştirerek acil iniş yapmak zorunda kaldı. 15.00'te havalanan uçak, 17.45'te Portekiz'in Faro kentine iniş yaptı. pistte polis ve acil durum ekipleri hazır bekletildi. Polisler uçağa binerek, yılan korkusu yaşayan yolcuyu, yaklaşık 180 yolcu ve mürettebatı indirdi.

"HAYAL GÖRDÜĞÜ ORTAYA ÇIKTI"

The Sun'a konuşan bir kaynak , "Bir yolcunun 'Uçakta yılan var!' diye bağırdığını duymak komik geliyor ama easyJet uçuşundaki aileler için inanılmaz derecede korkutucuydu. Kimse ne olup bittiğini veya başlangıçta uçağın pilotunun kabinde 30.000 fit yükseklikte serbestçe dolaşan bir yılan görüp görmediğini tam olarak bilmiyordu. Ancak kısa süre sonra ya çok sarhoş olduğu ya da uyuşturucu kullandığı için hayal gördüğü ortaya çıktı" ifadelerini kullandı.