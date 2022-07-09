YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Diyarbakır
  4. Diyarbakır'da bayramlaşma programı düzenlendi

Diyarbakır'da bayramlaşma programı düzenlendi

09.07.2022 16:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'da bayramlaşma programı düzenlendi

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da Kurban Bayramı dolayısıyla program gerçekleştirildi.

Vali Ali İhsan Su, merkez Yenişehir ilçesindeki Valilik bahçesinde düzenlenen programda, böyle güzel bir Diyarbakır ve Kurban Bayramı gününde beraber olmanın mutluluğu ve huzurunu yaşadığını söyledi.

Bayramda imkanı olan vatandaşların kurbanlarını kestiğini anlatan Su, şöyle devam etti:

"Cenabıhak hepimizin kesilen kurbanlarını kabul etsin. Önemli bir ibadeti yerine getirdiler. Tüm vatandaşlarımıza ayrıca teşekkür ediyorum. Bayramlar çok özel ve güzel günlerimizdir. Kardeşliğin, birliğin, beraberliğin, dayanışmanın, kaynaşmanın zirveye ulaştığı özel günlerdir. Bu bayramda öncelikle büyüklerimizin ziyaretlerini yaparak, ellerini öperek, hayır dualarını almaya çalışalım. Küçükleri ve çocukları da sevindirelim."

"Bu bayramı huzur içerisinde idrak edip kutluyorsak aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizin ortaya koyduğu fedakarlıkla olmaktadır." ifadesini kullanan Su, bu nedenle mahalle ve çevrede bulunan şehit ailelerinin ziyaret edilmesi gerektiğini bildirdi.

Bayramda yetim, öksüz ve kimsesizlerin unutulmaması gerektiğini ifade eden Su, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Onlar da bizim çocuklarımız ve yavrularımızdır. Onları da sevindirerek bayram mutluluğu ve coşkusuna katmaya gayret göstermeliyiz. Tüm vatandaşlarımızın Kurban Bayramlarını tebrik ediyorum. Cenabıhak'tan nice bayramlara sağlık, afiyet ve huzur içerisinde bizleri ulaştırmasını temenni ediyorum. Dirliğimizi, birliğimizi, beraberliğimizi ve huzurumuzu bozmasın. Kurban Bayramı'nın ülkemizin, ilimizin huzurunun devamına, tüm dünya insanlığına, İslam aleminin barışına ve esenliğine vesile olmasını temenni ediyorum."

Vali Su, daha sonra programa katılanlarla bayramlaştı.

Programa, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Mehmet Mehdi Eker, Ebubekir Bal ve Oya Eronat, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, Jandarma Bölge Komutan Tümgeneral Fuat Güney, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk, Dicle Üniversitesi (DÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç, AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın, HÜDA PAR İl Başkanı Faruk Dinç, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Diyarbakır anneleri Kurban Bayramı'nda da evlat nöbetindeDiyarbakır anneleri Kurban Bayramı'nda da evlat nöbetinde
Mardin Büyükşehir Belediyesi işçi maaşlarına 2 bin lira zam yaptıMardin Büyükşehir Belediyesi işçi maaşlarına 2 bin lira zam yaptı
Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandıAfyonkarahisar'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır

Diyarbakır Namaz Vakitleri 9 Temmuz Cumartesi

İmsak
03:12
Sabah
04:58
Öğle
12:29
İkindi
16:22
Akşam
19:51
Yatsı
21:29

Diyarbakır Nöbetçi Eczaneler 9 Temmuz Cumartesi

Orman Eczanesi
Yenisehir
Nehir Eczanesi
Sur
Naz Eczanesi
Baglar
Zilan Eczanesi
Baglar
Zümrüt Eczanesi
Baglar
Berfin Eczanesi
Kayapinar
İnan Eczanesi
Kayapinar
Tümünü Göster
Diyarbakır ECZANELER
Diyarbakır ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Güneşin tadını çıkarttı! Tatil pozuna beğeni yağdı

Güneşin tadını çıkarttı! Tatil pozuna beğeni yağdı

Havada ilginç anlar! Uçak yönünü değiştirdi, yolcular isyan etti

Havada ilginç anlar! Uçak yönünü değiştirdi, yolcular isyan etti

Sizi yormadan bütün evinizi köşe bucak temizleyecek en iyi robot süpürgeler

Sizi yormadan bütün evinizi köşe bucak temizleyecek en iyi robot süpürgeler

Yeni imajını siyah bikinisiyle tanıttı! Dekoltesi olay yarattı

Yeni imajını siyah bikinisiyle tanıttı! Dekoltesi olay yarattı

Çift vajinalı kadının itirafı! "Acı verici derecede..."

Çift vajinalı kadının itirafı! "Acı verici derecede..."

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.