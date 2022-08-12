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Diyarbakır'da bir genç tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdü

12.08.2022 23:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'da bir genç tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdü

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da madde bağımlısı olduğu iddia edilen bir genç babasını bıçaklayarak öldürdü.

Alınan bilgiye göre, merkez Sur ilçesi Fetih Mahallesi'nde İbrahim Ö. (61) ve oğlu C.Ö. (31) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada baba ve oğlu birbirini bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İbrahim Ö. müdahaleye rağmen hayatını kaybederken, C.Ö'nün tedavisi sürüyor.

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Diyarbakır bıçak baba

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