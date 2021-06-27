Diyarbakır’da bir kişi bıçakla öldürüldü

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır’da bıçakla yaralanan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Merkez Yenişehir İlçesinde boş arazide bir kişinin bıçakla yaralandığı ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ambulansla Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Y.Y. (27), müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Boş arazide uyuşturucu madde kullanan 5 kişi arasında para anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktığı, İ.V'nin Y.Y'yi bıçakladıktan sonra olay yerinden kaçtığı ileri sürüldü. Polis ekipleri 3 kişiyi gözaltına alırken, İ.V'nin yakalanmasına çalışılıyor.

