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Diyarbakır'da bir kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin yakalanan firari iki zanlı tutuklandı

13.08.2021 15:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'da bir kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin yakalanan firari iki zanlı tutuklandı

Diyarbakır'da bir kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin yakalanan firari iki zanlı tutuklandı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde bir kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgaya ilişkin yakalanan firari iki şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, Çermik İlçe Jandarma Komutanlığının sorumluluk sahasında bulunan Yayıklı Mahallesi'nde 27 Mart 'ta iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle silahlı kavga çıktığı, S.K'nin (52) öldürüldüğü, şüphelilerden C.K, S.K. ve Y.K'nin tutuklandığı, V.K. ve C.K'nin ise olay yerinden kaçtıkları bildirildi.

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Çermik İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince titiz çalışmalar sonucu V.K. ve C.K'nin Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki otoparkta saklandıklarının tespit edildiği belirtilen açıklamada, dün düzenlenen operasyonla şüphelilerin yakalandığı ve işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandıkları kaydedildi.

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