Diyarbakır'da bir otomobilde 4 silah ve mühimmat bulundu

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde polis ekiplerince durdurulan bir otomobilde ruhsatsız 4 silah ile mühimmat ele geçirildi, gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen uygulamada, şüphe üzerine bir otomobil durduruldu.
Otomobildeki H.A. (39), S.A. (41) ve Ş.A'nın (20) üst aramasında 3 ruhsatsız tabanca, 7 şarjör ve 176 tabanca fişeği bulundu.
Otomobilde yapılan aramada ise ruhsatsız AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, bu tüfeğe ait 6 şarjör ve 180 fişek ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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