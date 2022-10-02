Diyarbakır'da bir otomobilde 4 silah ve mühimmat bulundu

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde polis ekiplerince durdurulan bir otomobilde ruhsatsız 4 silah ile mühimmat ele geçirildi, gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen uygulamada, şüphe üzerine bir otomobil durduruldu.

Otomobildeki H.A. (39), S.A. (41) ve Ş.A'nın (20) üst aramasında 3 ruhsatsız tabanca, 7 şarjör ve 176 tabanca fişeği bulundu.

Otomobilde yapılan aramada ise ruhsatsız AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, bu tüfeğe ait 6 şarjör ve 180 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

