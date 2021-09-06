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Diyarbakır'da cezaevi personelinin onardığı 6 yıldır atıl durumdaki okul eğitim öğretime açıldı

06.09.2021 17:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Diyarbakır Kapalı Ceza İnfaz Kurumu personelimiz, bir köy okulunun tadilatını üstlendi. Boyasını, temizliğini bir haftada yapıp okulu yeni eğitim-öğretim yılına hazır hale getirdi. Personelimizin ellerine sağlık, çocuklarımıza hayırlı olsun." ifadelerine yer verdi

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır 1 Nolu Yūksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu personeli, merkez Kayapınar ilçesinde kırsal mahalledeki bir okulu onararak, öğrencilerin hizmetine sundu.

Ceza İnfaz Kurumu kampüs yerleşkesine 4,5 kilometre uzaklıktaki Cücük Mahallesinde yer alan ve 6 yıldır kapalı olan Cücük İlkokulu'nun onarılarak eğitim öğretime kazandırılması için Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca sosyal sorumluluk projesi hayata geçirildi.

Ceza infaz kurumu personeli ve ailelerinin gönüllülük esasıyla katıldığı çalışma ile okul temizlendi, okula su tesisatı çekildi, elektrik tesisatı da işler hale getirildi. Okul yarasa ve yılanlardan temizlendi. Kömürlük temizlenirken, okulda ilaçlama da yapıldı.

Atıl haldeki su deposunu boyayarak, işler hale getiren kurum personeli, yıpranan bayrak direği dahil, binanın içini ve dışını onararak, boyadı, bahçede düzenleme yaptı.

Fiziki yapısı yenilenen ve öğrencilerin eğitimi için sağlıklı bir ortama kavuşturulan okul 2021-2022 eğitim öğretim yılının ilk gününde hizmete açıldı.

Yenilenen Cücük İlkokulu'nda eğitim görecek 1. sınıf öğrencileri bugün ders başı yapmanın mutluluğunu yaşadı.

- Adalet Bakanı Gül sosyal medyadan kurum personeline teşekkür etti

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Diyarbakır Kapalı Ceza İnfaz Kurumu personelimiz, bir köy okulunun tadilatını üstlendi. Boyasını, temizliğini bir haftada yapıp okulu yeni eğitim-öğretim yılına hazır hale getirdi. Personelimizin ellerine sağlık, çocuklarımıza hayırlı olsun." ifadelerine yer verdi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcı Vekili İsa Özer, 1 Nolu Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürü İsa Devrim ve infaz koruma memurları ile okulda eğitim öğretime başlayan öğrencileri ziyaret etti.

- "Okul eğitime hazır hale getirildi"

Çocuklara çikolata ikram eden Özer, gazetecilere yaptığı açıklamada, kurum personelinin okulda yaptığı tadilatla eğitim-öğretime katkı sağladıklarını söyledi.

Ceza infaz kurumlarının hükümlü ve tutukluların topluma kazandırılması amacıyla hizmet verdiğini dile getiren Özer, "Okul yaklaşık 6 yıldan beri atıl vaziyetteydi. Bu durumu gören arkadaşlarımız proje yaptı. Gerekli çalışmalar yapıldıktan sonra burada faaliyete başlandı. Tamir ve tadilatı infaz koruma memurlarımız tarafından yapıldı. Okul eğitime hazır hale getirildi. Bu okulun eğitime katkı sağlaması için yürütülen çalışmalarda emeği geçen bütün memurlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

- "Yürüme mesafesinde eğitimlerini görecekler"

1 Nolu Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Devrim okulun tüm bakımını 9 personel ve aileleriyle gönüllülük esasıyla yaptıklarını dile getirerek, bunun çok güzel bir çalışma olduğunu aktardı.

38 öğrencinin eğitim göreceği okulun bugün hizmete açıldığını ifade eden Devrim, "Burada taşımalı eğitim sistemi olduğu için okul atıl duruma düşmüştü. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüyle görüşmeler üzerine okulu tekrar hizmete açmayı planladık. Önce taşımalı eğitim vardı, şimdi ise yürüme mesafesinde öğrenciler eğitimlerini görecekler." diye konuştu.

İnfaz koruma memuru Alperen Uslu da, hafta sonu ve hafta içi mesai sonrası okulun tadilatı için çalışma yürüttüklerini anlatarak, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün sosyal medyadan yaptığı paylaşımla kendilerini onure ettiğini aktardı.

"Bu paylaşım bize gurur verdi." diyen Uslu Bakan Gül'e teşekkür etti.

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