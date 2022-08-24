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Diyarbakır'da Dicle Nehri'nde kaybolan çocuğun cesedi bulundu

24.08.2022 10:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'da Dicle Nehri'nde kaybolan çocuğun cesedi bulundu

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da önceki gün Dicle Nehri'ne düşerek kaybolan çocuğun cesedine ulaşıldı.

Alınan bilgiye göre, ailesiyle 22 Ağustos'ta Sur ilçesi Alipaşa Mahallesi'nde Dicle Nehri kenarına vakit geçirmek için giden ve nehre düşerek kaybolan 10 yaşındaki Ahmet Donat'ın bulunması için yürütülen arama çalışmalarına havanın aydınlanmasıyla yeniden başlandı.

AFAD ekiplerince, suya düştüğü yerin yaklaşık 1,5 kilometre ilerisinde bulunan Donat'ın cesedi otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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Dicle Nehri‎ Diyarbakır ceset

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