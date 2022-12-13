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  4. Diyarbakır'da dini nikahlı eşinin silahla vurduğu kadın hastanede öldü

Diyarbakır'da dini nikahlı eşinin silahla vurduğu kadın hastanede öldü

13.12.2022 07:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'da dini nikahlı eşi tarafından tabancayla vurularak ağır yaralanan kadın, 8 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Merkez Yenişehir ilçesinde 4 Aralık'ta dini nikahlı eşi S.G'nin tabancayla açtığı ateş sonucu ağır yaralanan Gülcan A, tedavi gördüğü Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Sekiz günlük yaşam mücadelesini kaybeden Gülcan A'nın cenazesi morga kaldırıldı.

Polis ekiplerinin, saldırının ardından kaçan S.G'yi yakalamak için başlattığı çalışma sürüyor.

Diyarbakır'da 4 Aralık'ta, Gülcan A. ile dini nikahlı eşi S.G. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıkmıştı. Tartışma sırasında S.G. yanındaki tabancayla Gülcan A'yı yaralayarak kaçmıştı. Ağır yaralanan kadın Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılmıştı.

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