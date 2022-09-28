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Diyarbakır'da eski eşini öldüren zanlı saklandığı kulübede yakalandı

28.09.2022 10:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'da eski eşini öldüren zanlı saklandığı kulübede yakalandı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da yaklaşık 2,5 ay önce eski eşi Esma Başeğmez'i öldüren zanlı, bir köyde saklandığı kulübede yakalandı.

15 Temmuz'da akrabası olan eski eşini bıçakladıktan sonra silahla öldüren Emrah Başeğmez hakkında yürütülen soruşturma sürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddet Bürosu ile Cinayet Büro Amirliği ekiplerinden oluşan özel ekip, zanlının merkez Yenişehir ilçesine bağlı Bozek köyünde olduğunu tespit etti.

Düzenlenen operasyonla, köyde saklandığı kulübede yakalanan Başeğmez, emniyet götürüldü.

İfadesinde suçunu itiraf eden zanlının, kaçarken silahını ve telefonunu attığını söylediği, cinayetin ardından köyde kulübede saklandığı öğrenildi.

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