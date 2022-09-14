YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Diyarbakır
  4. Diyarbakır'da fıstık hasadı başladı

Diyarbakır'da fıstık hasadı başladı

14.09.2022 12:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Su: - "İlimizde son yıllarda yapılan çalışmalarla sert kabuklu meyve bahçeleri 48 bin dekar alana ulaşmış durumda. Her yıl bunu artırarak devam ettiriyoruz"

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Su, kentte üretilen fıstığın hasadına katıldı.

Merkez Sur ilçesi Karabaş Mahallesi'nde düzenlenen programda, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat, Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Ertan Atalar ve vatandaşlarla fıstık toplayan Su, hasadın bereketli geçmesini diledi.

Su, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte tarımsal alanda sert kabuklu meyvelerle ilgili ciddi çalışmalar gerçekleştirdiklerini söyledi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, GAP İdaresi, Büyükşehir Belediyesi ve Valiliğin destekleriyle bu çalışmaları yürüttüklerini ifade eden Su, "İlimizde son yıllarda yapılan çalışmalarla sert kabuklu meyve bahçeleri 48 bin dekar alana ulaşmış durumda. Her yıl bunu artırarak devam ettiriyoruz. Bu yıl da 1 milyon lira Büyükşehir Belediyemizin desteği, 1 milyon lira Tarım ve Orman Bakanlığımızın desteği, çiftçimizin katkısıyla yeni bahçeler tahsis edeceğiz. Bu yıl 18 bin dekar alanda badem, ceviz ve fıstık bahçeleri tesis etmiş olacağız." dedi.

Su, geçen yıl kentte 14 bin 500 dekar alanda 816 ton fıstık üretimini gerçekleştirildiğini belirterek, bu yıl da bu projeyle sonbaharda dikim yaparak 7 bin 250 dekar alanda fıstık bahçesi tesis edeceklerini söyledi.

Kırsal alanda ciddi yatırımlar yaptıklarını anlatan Su, Büyükşehir Belediyesi olarak menengiç ve bıttım ağaçlarına 150 bin fıstık aşısı yapıldığını kaydetti.

Su, "Büyükşehir Belediyesi olarak ipekböcekçiliği ve dut pekmezi sektörünün gelişmesi için de çiftçilerimize yaklaşık 38 bin dut fidanı dağıttık. Özelikle Kulp, Ergani, Çüngüş, Çermik, Hazro ilçelerimizde bunu gerçekleştirdik. Çiftçilerimize destek olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Diyarbakır'da "Ahilik Haftası" kutlandıDiyarbakır'da "Ahilik Haftası" kutlandı
İçişleri Bakanı Soylu, vefat eden Asım Safitürk için mesaj yayımladıİçişleri Bakanı Soylu, vefat eden Asım Safitürk için mesaj yayımladı
Ata tohumundan yetiştirilen "Yeşilçomlu kavunu" pazara inmeden alıcı buluyorAta tohumundan yetiştirilen "Yeşilçomlu kavunu" pazara inmeden alıcı buluyor
Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır Sur ilçesi

Diyarbakır Namaz Vakitleri 14 Eylül Çarşamba

İmsak
04:30
Sabah
05:53
Öğle
12:20
İkindi
15:51
Akşam
18:37
Yatsı
19:54

Diyarbakır Nöbetçi Eczaneler14 Eylül Çarşamba

Yağmur Eczanesi
Yenisehir
Ceylan Eczanesi
Sur
Özdeniz Eczanesi
Baglar
Uçar Eczanesi
Baglar
Vizyon Eczanesi
Baglar
Rohat Eczanesi
Kayapinar
Paketçi Eczanesi
Kayapinar
Tümünü Göster
Diyarbakır ECZANELER
Diyarbakır ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Oranlar herkesi şoke etti! Şaşırtan 'modern kölelik' verileri...

Oranlar herkesi şoke etti! Şaşırtan 'modern kölelik' verileri...

''Türkiye'deki operasyonun ardından kazancımı üçe katladım!''

''Türkiye'deki operasyonun ardından kazancımı üçe katladım!''

Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi kadın parfümlerini keşfedin!

Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi kadın parfümlerini keşfedin!

Oğlu ve gelininin seks kasedi sızdırıldı! “Çocuklarım için...”

Oğlu ve gelininin seks kasedi sızdırıldı! “Çocuklarım için...”

Dünyanın gözü yeni Kral’da! Bir günde neler yapıyor?

Dünyanın gözü yeni Kral’da! Bir günde neler yapıyor?

Dermatologlar kendi ciltleri için bu ürünleri kullanıyor!

Dermatologlar kendi ciltleri için bu ürünleri kullanıyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.