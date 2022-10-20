Diyarbakır'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 11 şüpheli yakalandı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 11 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce, ülkeye yasa dışı yollarla giren düzensiz göçmenlerle irtibat kurarak düzensiz göçmenlerin doğu illerinden Diyarbakır'a sevkini sağlayan ve haksız kazanç elde eden organizatörlere yönelik kapsamlı çalışmalar yapıldı.

Çalışmalarda, kara yollarında önceden belirlenen noktalardan düzensiz göçmenleri alarak kontrol noktaları bulunmayan güzergahlardan Diyarbakır'a sevk ettikleri, kaçak göçmenleri kentte bir müddet konaklatarak ülkenin batısındaki büyükşehirlere taşınmasını sağladıkları tespit edilen şüphelilere yönelik 18 Ekim'de eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda 11 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Öte yandan kentte göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında 5 ay süren çalışmalarda, kaçak göçmenlerin sevkini sağlayan 7 zanlı tutuklandı, yakalanan 170 düzensiz göçmen Diyarbakır Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.



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