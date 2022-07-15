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Diyarbakır'da görme engelli futsal takımı, 1. Lig hedefiyle çalışıyor

15.07.2022 11:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bu yıl gol yemeden 2. Lig'e yükselen ve 1. Lig hedefiyle çalışmalarını sürdüren görme engelli futsal takımı, milli takıma da oyuncu kazandırmak istiyor - Antrenör Mehmet Coşan: "Amacımız görme engellileri futsalda başarılı bir noktaya getirmektir"

DİYARBAKIR (AA) - AZİZ ASLAN - Diyarbakır'da aralarında farklı branşlarda dereceleri olan engelli sporcuların bulunduğu futsal takımı, gol yemeden yükseldikleri 2. Lig'de aynı başarıyı elde etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Kentin yıllar önce dağılan futsal takımını yeniden kurma fikriyle yola çıkan görme engellilerin azimli çalışması sonucu 2 yıl önce Surkent21 Engelliler Spor Kulübü kuruldu.

Kulüp bünyesinde oluşturulan ve aralarında farklı branşlarda dereceleri bulunan 20 görme engelli sporcunun yer aldığı futsal takımı, 3 aylık bir çalışmanın ardından Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu tarafından Aksaray'da 25-30 Haziran'da düzenlenen ve 12 takımın katıldığı B2-B3 Futsal Yükselme Grubu müsabakalarına katılarak, gol yemeden şampiyon oldu.

Diyarbakır'a kupa ve madalyalarıyla dönen sporcular, mücadele edecekleri 2. Lig için çalışmalarını merkez Kayapınar ilçesindeki Şehit Polis Halit Gülser Spor Kompleksi'nde sürdürüyor.

- "Sporcuların turnuvaya mutlu gidip aynı şekilde dönmesini sağladık"

Kulüp başkanı ve takımda yer alan Erkan Düzün, AA muhabirine, yıllar önce kentte kurulan bir futsal takımının zamanla dağıldığını anımsattı.

Arkadaşlarıyla 2 yıl önce başarıya odaklı bir kadro kurmaya karar verdiklerini kaydeden Düzün, bu şekilde yola çıkarak, il dışındaki bazı kulüplerde bulunan Diyarbakırlı sporcularla da iletişime geçerek kadrolarını oluşturduklarını söyledi.

Kadroda atletizm, judo ve satranç branşından sporcuların da bulunduğunu ifade eden Düzün, şöyle konuştu:

"Bu sporcularımızın bazılarının Avrupa ve dünyada dereceleri bulunuyor. Hedefimiz 2. Lig'de şampiyonluk kupasını alıp 1. Lig'e çıkmak ve milli takıma sporcu yetiştirmek. Başarının yanında güzel bir kadroyla samimi bir şekilde turnuvaya giden sporcunun mutlu şekilde gittikten sonra aynı şekilde dönmesini sağladık."

Antrenör Mehmet Coşan ise engelli bireylere yardımcı olmak, onların sosyalleşmesini sağlamak ve spor yoluyla başarma duygularını pekiştirmek için yola çıktıklarını dile getirdi.

Takımdakilerin farklı branşlarda milli takım kategorilerinde yer aldığını aktaran Coşan, "Amacımız görme engellileri futsalda başarılı bir noktaya getirmek. Şampiyonluğumuzu bize destek veren herkese armağan etmek istiyoruz. Hedefimiz, bu sene olduğu gibi namağlup 1. Lig'e çıkmak ve şampiyon olmak." ifadelerini kullandı.

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinin Uzunova köyünde 10 yaşındayken çobanlık yaptığı sırada bulduğu cismin elinde patlaması sonucu bir gözünü ve sol kolunu kaybeden görme engelli milli atlet Mehmet Nesim Öner de futbolu çok sevdiği için futsal takımında yer aldığını kaydetti.

"Bu takımı biraz daha ileriye taşıyacağız. Elimizden geleni yapacağız." diyen Öner, gelecek yıl da üst lige aynı performansla ve inançla çıkmayı hedeflediklerini belirtti.

Oyunculardan Ahmet Tan ise 2. Lig'de de şampiyonluğa aday en büyük takım olduklarını dile getirerek, kendilerine destek verenlere teşekkür etti.

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