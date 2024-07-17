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Diyarbakır'da helikopter destekli uyuşturucu operasyonunda yakalanan 40 zanlı tutuklandı

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17.07.2024 09:38
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Diyarbakır'da helikopter destekli uyuşturucu operasyonunda 500 kilogram esrar ve türevi, 70 bin uyuşturucu nitelikte hap ele geçirildi, gözaltına alınan 55 şüpheliden 40'ı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bir haftada sokak satıcılarına yönelik helikopter destekli "Kıvılcım" adı ile operasyon gerçekleştirildi.

Çalışma kapsamında takibe alınan ve durdurulan araçta arama yapan ekipler, normal şartlarda sulu yemek bulunan kapalı bölümde 200 kilogram uyuşturucu ele geçirdi.

Bir şüphelinin kargo kolisine yasal yük görüntüsü vererek uyuşturucu yerleştirdiğini tespit eden ekipler, TV ünitesi görünümünde olan kargo gönderisindeki gizli bölmede 60 kilogram esrar buldu.

Operasyonda 70 bin uyuşturucu nitelikte hap ele geçirilirken, bunun kentte bugüne kadar tek seferde ele geçirilen en yüksek sayıdaki uyuşturucu hap olduğu belirtildi.

Operasyonda 55 şüpheli gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda toplam 500 kilogram esrar ve türevi, muhtelif miktarlarda uyuşturucu maddeler, çok sayıda hassas terazi, uyuşturucu kullanımına yarayan aparatlar ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 150 bin lira para ele geçirildi.

Şüphelilerin uyuşturucu madde siparişinde, güvercin, serçe, keklik, kumru gibi kuş isimleri ile şifreli konuştuğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince şüphelilerden 40'ı tutuklandı, 10'u adli kontrol hükümlerince olmak üzere 15'i serbest bırakıldı.

Express
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Diyarbakır uyuşturucu operasyon

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