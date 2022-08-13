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Diyarbakır'da iki aile arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü

13.08.2022 00:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'da iki aile arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da iki aile arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Bağlar ilçesinde 20 gün önce evlendikleri öğrenilen Baran U. (22) ile eşi E.U. (23) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma iki tarafın aile bireylerinin de katılmasıyla bıçaklı kavgaya dönüştü.

Kavgada Baran U. ve A.U. (28) ile N.U. (50) bıçaklanarak yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Baran U, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralıların tedavisi sürüyor.

Polis ekipleri, kavgaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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