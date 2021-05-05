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Diyarbakır'da iki tırın çarpışması sonucu 1'i ağır 4 kişi yaralandı

05.05.2021 22:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'da iki tırın çarpışması sonucu 1'i ağır 4 kişi yaralandı

Diyarbakır'da iki tırın çarpışması sonucu 1'i ağır 4 kişi yaralandı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır-Bingöl kara yolunda iki tırın çarpışması sonucu biri ağır 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücülerinin isimleri henüz belirlenemeyen 21 ABU 966 ve 27 ACR 978 plakalı iki tır, Diyarbakır-Bingöl kara yolunun 85. kilometresinde çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, Jandarma ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada biri ağır 4 kişi yaralandı.

Yaralılar Lice ve Hani'deki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kara yolu çift yönlü olarak ulaşıma kapandı.

Ekiplerin yol açma çalışması sürüyor.

Diyarbakır'da iki tırın çarpışması sonucu 1'i ağır 4 kişi yaralandı

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trafik kazası Diyarbakır

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