Diyarbakır'da iki tırın çarpışması sonucu 1'i ağır 4 kişi yaralandı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır-Bingöl kara yolunda iki tırın çarpışması sonucu biri ağır 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücülerinin isimleri henüz belirlenemeyen 21 ABU 966 ve 27 ACR 978 plakalı iki tır, Diyarbakır-Bingöl kara yolunun 85. kilometresinde çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, Jandarma ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada biri ağır 4 kişi yaralandı.

Yaralılar Lice ve Hani'deki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kara yolu çift yönlü olarak ulaşıma kapandı.

Ekiplerin yol açma çalışması sürüyor.



