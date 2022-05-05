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Diyarbakır'da iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı

05.05.2022 17:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Saldırgan olay yerinden kaçarken araçla çarptığı bir kişinin daha yaralanmasına neden oldu

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Yenişehir ilçesi Ekinciler Caddesi'ndeki bir iş yerine kimliği henüz öğrenilemeyen bir kişi tarafından bilinmeyen nedenle ateş açıldı.

Saldırıda iş yerindeki bir kişi ile olay yerinden geçen bir kişi yaralandı.

Saldırgan olay yerinden kaçarken araçla çarptığı yayanın da yaralanmasına neden oldu.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Bölgede güvenlik önlemi alan polis ekiplerince olay yerinde inceleme yapıldı.

Kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.

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Diyarbakır silahlı saldırı

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