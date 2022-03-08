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Diyarbakır'da kadın jandarma ekipleri hemcinsi sürücülere hediyeler verdi

08.03.2022 19:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'da kadın jandarma ekipleri hemcinsi sürücülere hediyeler verdi

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da kadın jandarma ekipleri, yolculuk yapan kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ile Kayapınar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pirinçlik Jandarma yol kontrol noktasında kadın sürücü ve yolcuların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı, onlara çeşitli hediyeler verdi.

Ekipler, kadınlarla sohbet etti.

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Diyarbakır

Diyarbakır Namaz Vakitleri 8 Mart Salı

İmsak
05:14
Sabah
06:34
Öğle
12:35
İkindi
15:51
Akşam
18:26
Yatsı
19:41

Diyarbakır Nöbetçi Eczaneler 8 Mart Salı

Çiçek Eczanesi
Sur
Sevim Eczanesi
Yenisehir
Özdeniz Eczanesi
Baglar
Reşitoğlu Eczanesi
Baglar
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Baglar
Sarısaltık Eczanesi
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