YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Diyarbakır
  4. Diyarbakır'da kadının öldüğü kazada otobüs şoförü tutuklandı

Diyarbakır'da kadının öldüğü kazada otobüs şoförü tutuklandı

24.09.2022 22:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'da kadının öldüğü kazada otobüs şoförü tutuklandı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da kıyafeti kapıya sıkışıp belediye otobüsünün altında kalan Nuran Nerede'nin hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan otobüs şoförü M.D. tutuklandı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine ait A3 hattında M.D. yönetimindeki 21 BF 101 plakalı yolcu otobüsünün Yenişehir ilçesi Ofis semti Kasaplar Durağı'nda yolcu indirdiği sırada kıyafetinin sıkışması sonucu otobüsün altında kalan Nuran Nerede'nin yaşamını yitirmesine ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan otobüs şoförü M.D. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Diyarbakır'da "hırsızlık" suçlamasıyla 2 kişi tutuklandıDiyarbakır'da "hırsızlık" suçlamasıyla 2 kişi tutuklandı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, HAK-İŞ'i ziyaretinde konuştu:Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, HAK-İŞ'i ziyaretinde konuştu:
Samsunspor, Bandırmaspor maçının hazırlıklarına başladıSamsunspor, Bandırmaspor maçının hazırlıklarına başladı
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Diyarbakır

Diyarbakır Namaz Vakitleri 24 Eylül Cumartesi

İmsak
04:40
Sabah
06:01
Öğle
12:16
İkindi
15:41
Akşam
18:21
Yatsı
19:37

Diyarbakır Nöbetçi Eczaneler24 Eylül Cumartesi

Med Eczanesi
Yenisehir
Bahar Eczanesi
Yenisehir
Enis Eczanesi
Baglar
Evin Eczanesi
Baglar
Hamravat Eczanesi
Baglar
Erdinç Eczanesi
Kayapinar
İnci Eczanesi
Kayapinar
Tümünü Göster
Diyarbakır ECZANELER
Diyarbakır ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Skandal olay! Tefeci borcunu ödemek için 17 yaşındaki kızını..

Skandal olay! Tefeci borcunu ödemek için 17 yaşındaki kızını..

"Heyecan verici" diyerek duyurdular! Çay riski azaltıyor

"Heyecan verici" diyerek duyurdular! Çay riski azaltıyor

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Tamamen yeni bir yönde ilerlemeye hazır olun

Tamamen yeni bir yönde ilerlemeye hazır olun

Uyanınca yüzünüzü yıkıyorsanız yanlış yapıyorsunuz!

Uyanınca yüzünüzü yıkıyorsanız yanlış yapıyorsunuz!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.