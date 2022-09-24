Diyarbakır'da kadının öldüğü kazada otobüs şoförü tutuklandı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da kıyafeti kapıya sıkışıp belediye otobüsünün altında kalan Nuran Nerede'nin hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan otobüs şoförü M.D. tutuklandı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine ait A3 hattında M.D. yönetimindeki 21 BF 101 plakalı yolcu otobüsünün Yenişehir ilçesi Ofis semti Kasaplar Durağı'nda yolcu indirdiği sırada kıyafetinin sıkışması sonucu otobüsün altında kalan Nuran Nerede'nin yaşamını yitirmesine ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan otobüs şoförü M.D. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



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