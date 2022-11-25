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Diyarbakır'da kaybolan çocuğu arama çalışması sürüyor

25.11.2022 14:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İlçeye bağlı Çömçeli Mahallesi'ndeki ikametinden dün öğlen saatlerinde Bedro Dağı mevkisinde mantar toplamak için ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Selman Y'yi arama çalışması jandarma, UMKE ve AFAD ekipleri tarafından sürdürülüyor.

Ailenin durumu yetkililere bildirmesi üzerine başlatılan çalışmalara katılan ekipler, bölgede sis ve yağışa rağmen çocuğun bulunması için çaba gösteriyor.

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Diyarbakır Çınar çocuk

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