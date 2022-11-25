Diyarbakır'da kaybolan çocuğu arama çalışması sürüyor

İlçeye bağlı Çömçeli Mahallesi'ndeki ikametinden dün öğlen saatlerinde Bedro Dağı mevkisinde mantar toplamak için ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Selman Y'yi arama çalışması jandarma, UMKE ve AFAD ekipleri tarafından sürdürülüyor.
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.