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Diyarbakır'da kesinleşmiş 21 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

22.09.2022 11:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'da kesinleşmiş 21 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Diyarbakır'da kesinleşmiş 21 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da 21 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda merkez Kayapınar ilçesinde düzenlenen operasyonda, "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma" suçundan 21 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 3 yıldır aranan M.Ş.U. yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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