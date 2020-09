Diyarbakır’da korona virüs denetimleri sıklaştırıldı

“Denetimlerle bilinçlenme oluştu, sayılarda aşağı yönlü bir düşüş var”

Sur ilçesinde jandarma, emniyet ve zabıta birimlerinin sürekli denetimler yaptığını ifade eden Kaymakam Çiftçi, “Yoğun bir ilçe olması itibariyle Sur önemli bir risk merkezi korona virüs bakımından dolayısıyla çok özel bir hassasiyet göstermemiz gerekiyor. Denetimler yapıldıkça, insanlarımız kurallara uydukça korona virüs vaka sayısında azalma başladı. Şükürler olsun Diyarbakır’da bir azalma var. Valimizin koordinasyonunda, bütün kaymakam arkadaşlarımızın, ilgili bütün birimlerin, sağlık, jandarma, emniyet ve zabıta, tarım birimleri ve muhtarlarımızın gayretli çalışmaları ile önemli bir mesafe aldık, bir bilinçlenme oluştu ve sayılarda aşağı yönlü bir düşüş var. Tabi bunun devam etmesi lazım ve sinsi bir düşmanla karşı karşıyayız. Gözle görünmeyen ve ancak tedbirlerle, maske, sosyal mesafe ve temizlik ile aşabileceğimiz bir düşmanla karşı karşıyayız. Dolayısıyla her an hassas ve her an tedbirli olmak durumdayız ki bu hastalığı yenebiliriz” dedi.