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Diyarbakır'da kumar oynayan 95 kişiye 172 bin 805 lira ceza

23.04.2022 18:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'da kumar oynayan 95 kişiye 172 bin 805 lira ceza

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da kumar oynayan 95 kişiye 172 bin 805 lira idari para cezası kesildi, kumar oynanması için yer sağlayan 12 şüpheliye adli işlem uygulandı.

Alınan bilgiye göre, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, son 45 günde yapılan saha çalışmaları sonucunda belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 işyerinde tombala, 2 işyerinde masa üzerinde iskambil kağıtları ile kumar ve 1 işyerinde ise kumar makinası ile kumar oynatıldığı tespit edildi.

Operasyonlarda, kumar oynanması için yer sağlayan 12 şüpheliye adli işlem yapıldı, kumar oynarken suçüstü yakalanan 95 kişiye ise 172 bin 805 lira idari para cezası uygulandı.

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