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Diyarbakır'da mermer kemik hastası genç tedavisi için destek bekliyor

19.11.2021 15:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aynı hastalıktan kardeşini kaybeden Erkan Karakuş: - "Yaklaşık 10 yıldır bu hastalıkla mücadele ediyorum. 10 yılda 17 kez ameliyat geçirdim. Buradaki hocalarımız Ankara'ya yönlendirdi. Yardım bekliyorum" - Anne Muzaffer Karakuş: - "Bir evladımı bu hastalıktan kaybettim, bu evladımı da kaybetmek istemiyorum"

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da, "mermer kemik hastalığı" olarak bilinen osteopetroz tanısı konulan Erkan Karakuş, tedavi olmak için destek bekliyor.

Merkez Kayapınar ilçesi Barış Mahallesi'nde yaşayan 27 yaşındaki Karakuş'a, yaklaşık 10 yıl önce sol bacağındaki rahatsızlık sonrası Dicle Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde mermer kemik hastalığı teşhisi konuldu. 10 yılda 17 ameliyat geçiren Karakuş, tedavinin devamı için Ankara'ya sevk edildi.

Aynı hastalıktan daha önce kardeşini kaybeden Karakuş, yaşadığı acıların son bulması için yetkililerden destek istiyor.

Karakuş, AA muhabirine, sol bacağında kırık ve enfeksiyon olduğunu söyledi.

"Yaklaşık 10 yıldır bu hastalıkla mücadele ediyorum. 10 yılda 17 kez ameliyat geçirdim. Bu hastalığın cerrahi tedavi imkanı var. Buradaki hocalarımız Ankara'ya yönlendirdi. Sayın Cumhurbaşkanımızdan ve Sağlık Bakanımızdan yardım bekliyorum." diyen Karakuş, bacağındaki enfeksiyon nedeniyle acı çektiğini ifade etti.

Karakuş, hareket etmekte zorlandığını anlatarak, "Elim kolum bağlı. Adım atamıyorum. Kendi ihtiyaçlarımı bile evde göremiyorum." dedi.

Ailesinin maddi durumunun iyi olmadığını dile getiren Karakuş, kendisine uzanacak yardım eli ile bu hastalıktan kurtulmayı istediğini kaydetti.

- "Çocuğum gözümün önünde eriyor"

Anne Muzaffer Karakuş ise oğlunun yaklaşık 10 yıldır yatağa bağlı yaşamını sürdürdüğünü, kişisel ihtiyaçlarını karşılayamadığını belirtti.

Maddi durumunun iyi olmadığını ifade eden Karakuş, şöyle konuştu:

"Anneyim, yüreğim yanıyor. Çocuğumun durumu gittikçe daha da kötüye gidiyor. Acilen ameliyat olması lazım. Çocuğum gözümün önünde eriyor. Dayanamıyorum bu acıya. Bir oğlumu 13 yaşındayken bu hastalıktan kaybettim. Bir evladımı bu hastalıktan kaybettim, bu evladımı da kaybetmek istemiyorum. Yetkililerden yardım bekliyoruz."

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