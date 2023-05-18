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Diyarbakır’da minibüs şarampole yuvarlandı: 7 yaralı

18.05.2023 13:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır’da yolcu minibüsü şarampole yuvarlandı. Kazada 7 kişi yaralandı.

Diyarbakır’da minibüs şarampole yuvarlandı: 7 yaralı

Kaza, saat 12.00 sıralarında Diyarbakır-Mardin Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır’dan Bismil ilçesine giden 21 ADB 500 plakalı yolcu minibüsü, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazadan şoför yara almadan kurtulurken, 7 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 7 kişi olay yerine gelen 4 ambulansla Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi ve Dicle Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Yaralılarının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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