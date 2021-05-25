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Diyarbakır'da minibüsle otomobil çarpıştı: 3 yaralı

25.05.2021 22:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'da minibüsle otomobil çarpıştı: 3 yaralı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde, minibüsle otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Diyarbakır-Mardin kara yolu Çarıklı Mahallesi yakınlarında, sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 23 DG 461 plakalı minibüs, 20 ABG 800 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yoldan çıkan otomobil devrildi.

Kazada, araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince çeşitli hastanelere kaldırıldı.

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