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Diyarbakır'da otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

14.12.2022 07:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Otomobil, bir marketin yol kenarındaki meyve ve sebze tezgahına çarparak durabildi.

Diyarbakır'da otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Diyarbakır-Silvan kara yolunun Cumhuriyet Mahallesi mevkisinde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 21 ACU 597 plakalı minibüs, seyir halindeki 34 DBJ 182 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobil, yol kenarındaki bir marketin meyve ve sebze tezgahına, minibüs de yol ortasındaki refüje çarparak durabildi.

Kazada, araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar, çevredeki vatandaşlar ile ihbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

OTOMOBİLİN MARKETİN SEBZE VE MEYVE TEZGAHINA ÇARPMA ANI GÜVENLİK KAMERASINCA KAYDEDİLDİ

Marketin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, marketten alışveriş yapıp çıkan müşterilerin kapı önünde park ettikleri araçlarına binmelerinden hemen sonra otomobilin sebze ve meyve reyonlarına çarptığı görülüyor.

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